Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 277

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам UFC 277, проходившем в ночь с 30 на 31 июля мск. Каждому из участников спортивного мероприятия досталась сумма в размере $ 50 тыс. Соответствующей информацией о вознаграждении поделилась пресс-служба UFC.
Денежный приз за лучшее выступление вечера достался Александру Пантожа и Алексу Пересу (победа бразильца техническим нокаутом в первом раунде).
Лучшим боем вечера признан поединок, в котором сошлись Брендон Морено и Кай Кара-Франс (победа Морено нокаутом).
Напомним, в главном событии вечера Аманда Нуньес одолела Джуллиану Пенью и вернула себе пояс в легчайшем весе. В рамках главного карда победы одержали два российских бойца: Магомед Анкалаев одолел Энтони Смита техническим нокаутом, а Сергей Павлович также техническим нокаутом одержал победу в бою Дерриком Льюисом, однако ни тот ни другой россиянин бонусов не удостоились.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.
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