«Всё сделано профессионально». Павлович — о работе судьи Дэна Мираглиотты

30-летний российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович оценил работу судьи Дэна Мираглиотты после поединка с представителем США Дерриком Льюисом на турнире UFC 277. Спортивное шоу прошло в ночь на 31 июля мск.

«Ну там профессиональный рефери. Он всё видит хорошо. Поэтому я считаю, что всё сделано профессионально. Никаких вопросов», — сказал Павлович на пресс-конференции после боя с Дерриком Льюисом.



Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: