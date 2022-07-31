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UFC 277: Пенья — Нуньес, Сергей Павлович — Деррик Льюис, ранняя остановка боя, реакция бойцов Нганну, Кормье, Олейника

«Это ранняя остановка!» Бойцы UFC недовольны победой Павловича — негодует даже Нганну
Евгений Нарижный
Сергей Павлович — Деррик Льюис, ранняя остановка
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Некоторые считают, что Деррик ещё мог встать и нокаутировать Сергея.

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоялся турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья проиграла пояс в легчайшей категории Аманде Нуньес. В мейн-карде ивента Сергей Павлович техническим нокаутом одолел Деррика Льюиса – судья Дэн Мираглиотта остановил поединок уже на 55-й секунде, но многие не согласились с таким решением.

Первым высказался известный журналист Ариэль Хельвани – по его мнению, рефери поспешил заканчивать поединок. «Меня бесит эта остановка. Кроме того, больше никакого Техаса для Льюиса. Достаточно», – выдал Хельвани.

Сергей Павлович и Деррик Льюис

Сергей Павлович и Деррик Льюис

Фото: Chris Unger/Getty Images

Бывший соперник Хабиба Эл Яквинта тоже негодует: «Я расстроен?! Зверь определённо мог встать и приземлить бомбу, которая изменила бы бой. Ранняя остановка».

Комментатор UFC и бывший чемпион промоушена Даниэль Кормье тоже вступился за Льюиса, с которым бился несколько лет назад. «Это была неправильная остановка!» – написал Ди Си.

С ним согласен и действующий чемпион тяжёлого дивизиона Фрэнсис Нганну. Камерунец тоже дрался с Льюисом – вероятно, скоро придётся рассматривать потенциальным оппонентом Павловича. «Это определённо ранняя остановка», – рассудил Хищник.

Раскритиковал Мираглиотту и грузинский боец Мераб Двалишвили, который выиграл последний бой против Марлона Мораеса как раз благодаря камбэку. «Ранняя остановка! Нужно давать бойцу шанс на камбэк в поединке», – уверен Двалишвили.

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Олимпийский призёр и боец UFC Марк Мадсен тоже не согласен с решением судьи, но всё же датчанин оценил победу Сергея. «Слишком ранняя остановка, но отличная победа Павловича», – считает Мадсен.

А вот боец среднего веса Дерек Брансон рассудил иначе. Брансон считает, что Павлович победил вполне заслуженно. «Падение лицом вниз заканчивает ваш танец. Это верная остановка!» – заявил американец.

Ещё одним бойцом, поддержавшим меньшинство, оказался Алексей Олейник, который проигрывал Льюису. «Жирный сегодня получил по заслугам», – сказал Олейник, намекая, вероятно, на высказывания Деррика о России.

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