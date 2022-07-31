«Деклассировал». Тактаров — о победе Павловича в бою с американцем Льюисом на UFC 277

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на победу соотечественника Сергея Павловича, одержанную им в поединке с представителем США Дерриком Льюисом. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 в ночь на 31 июля мск.
«Сергей Павлович деклассирует Деррика Льюиса. Прекрасная домашняя работа. Помощь Александра Волкова в подготовке», — написал Тактаров в своих социальных сетях.
Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
- 31 июля 2022
-
11:58
-
11:48
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
10:10
-
09:31
-
09:19
-
09:10
-
08:35
-
08:08
-
08:07
-
07:50
-
07:46
-
07:26
-
07:14
-
07:14
-
07:09
-
06:50
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
05:43
-
05:35
-
02:10
-
00:59
- 30 июля 2022
-
23:56
-
23:00
-
21:59
-
21:45
-
20:52
-
19:00
-
17:50