«Деклассировал». Тактаров — о победе Павловича в бою с американцем Льюисом на UFC 277

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на победу соотечественника Сергея Павловича, одержанную им в поединке с представителем США Дерриком Льюисом. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 в ночь на 31 июля мск.



«Сергей Павлович деклассирует Деррика Льюиса. Прекрасная домашняя работа. Помощь Александра Волкова в подготовке», — написал Тактаров в своих социальных сетях.

Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: