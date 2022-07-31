«Остановка была слишком ранней». Дана Уайт — о бое Павловича и Льюиса на UFC 277

Президент UFC Дана Уайт высказался о решении судьи Дэна Мираглиотта остановить бой с участием россиянина Сергея Павловича и американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277 после падения Льюиса.



«Думаю, да, остановка была слишком ранней. Буду честен, Дэн Мираглиотта — отличный судья. Если смотреть вживую на то, как он (Деррик Льюис. — Прим. «Чемпионата») упал, возможно, девять из 10 человек в этой комнате остановили бы бой, включая меня», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.



Поединок Павловича и Льюиса завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: