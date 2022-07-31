Тренер Сергея Павловича высказался об остановке боя с Дерриком Льюисом на UFC 277

Артем Бэра, тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, дал комментарий относительно остановки боя его подопечного с представителем США Дерриком Льюисом. Поединок прошёл на турнире UFC 277 в ночь на 31 июля мск.

«Задача рефери – сохранить здоровье спортсмена. Льюис пропустил два апперкота, потом джеб. Когда он пропустил третий или четвёртый апперкот, то как будто бы отключился на секунду, после чего сразу пришёл в себя. Думаю, что Сергей бы его уже не отпустил и добил», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».

Напомним, бой Павловича и Льюиса завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой после падения американца. Таким образом, Сергей одержал четвёртую подряд победу нокаутом.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: