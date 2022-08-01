Павлович опубликовал пост после победы над Льюисом, Олейник ответил

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович опубликовал пост после успешного выступления на турнире UFC 277, который состоялся вчера, 31 июля, в Далласе (США). Напомним, Павлович победил американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса техническим нокаутом в стартовом раунде. Победа стала для россиянина четвёртой подряд начиная с ноября 2018 года.

«Друзья, всем спасибо за поздравления. Это наша общая победа», – написал боец в социальных сетях.

На публикацию отреагировал сосед по дивизиону и соотечественник Павловича Алексей Олейник, оставивший эмодзи «бицепс» в комментариях.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал, в каком случае его команда согласится на реванш с Льюисом.