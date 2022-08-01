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Павлович опубликовал пост после победы над Льюисом, Олейник ответил

Павлович опубликовал пост после победы над Льюисом, Олейник ответил
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович опубликовал пост после успешного выступления на турнире UFC 277, который состоялся вчера, 31 июля, в Далласе (США). Напомним, Павлович победил американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса техническим нокаутом в стартовом раунде. Победа стала для россиянина четвёртой подряд начиная с ноября 2018 года.

«Друзья, всем спасибо за поздравления. Это наша общая победа», – написал боец в социальных сетях.

На публикацию отреагировал сосед по дивизиону и соотечественник Павловича Алексей Олейник, оставивший эмодзи «бицепс» в комментариях.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал, в каком случае его команда согласится на реванш с Льюисом.

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