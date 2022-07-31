В команде Сергея Павловича высказались о возможном реванше с Дерриком Льюисом

В команде бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича готовы рассмотреть реванш с американским экс-претендентом на титул Дерриком Льюисом, сообщил со ссылкой на менеджера россиянина журналист Бретт Окамото.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 июля, на турнире UFC 277 и завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде.

«Менеджер Сергея Павловича Али Абдель-Азиз сообщил мне, что не считает остановку боя с Дерриком Льюисом ранней (я бы не согласился), но, по его словам, если Деррик хочет реванш, то получит его, если UFC так решит», – написал Окамото в социальных сетях.

Напомним, в главном бою турнира UFC 277 бразильянка Аманда Нуньес взяла реванш у американки Джулианны Пеньи и вернула титул в легчайшем весе (до 61 кг).