Макгрегор — о Морено: мелкий мексиканец — это нечто. Да здравствует Мексика!
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях представитель Ирландии Конор Макгрегор высказался по поводу победы мексиканца Брэндона Морено в бою с Кайлом Кара-Франсом.
«Этот мексиканец — маленький зверюга, как и мелкий новозеландец. Два любителя зажечь по-настоящему из совершенно разных уголков мира. Два разных человека, и одновременно по-своему одинаковых.
Было здорово увидеть этот замечательный бой. Мелкий мексиканец — это нечто. Стоит отдать ему должное.
Прибыл на арену с цыпочкой за ручку. Устроил настоящий мексиканский выход, а затем показал настоящий мексиканский бой. Жестокость и шоу.
Viva México cabrones! Да здравствует Мексика! Так держать, парень. Поздравляю всех мексиканцев», — написал Макгрегор в социальных сетях.
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