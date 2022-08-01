Роналду Соуза может подраться с победителем боя между Шлеменко и Исмаиловым

Исполнительный директор RСС Николай Клименко заявил, что Роналду Соуза может подраться с победителем поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Изначально мы рассматривали вариант с Роналду Соузой. Это мощная вывеска, плюс огромный спортивный интерес, реванш. Он дал согласие, но только с условием, что бой пройдёт в сентябре. Нас эти даты не устраивают, поэтому мы можем вернуться к этому противостоянию в будущем, например, победитель пары Шлеменко — Исмаилов может с ним подраться.



Мы не хотели делать бой Шлеменко с кем-то из России, поэтому у нас было два запасных варианта из иностранных бойцов, в том числе Александр Илич. Он яркий ударник, который избегает борьбы, а это значит, что мы 100% увидим красочный бой», — приводит слова Клименко «Матч ТВ».