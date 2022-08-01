«Новичок что ли? Откуда его нашли?» Туменов — о сопернике Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился мнением о следующем сопернике Александра Шлеменко – им стал серб Александар Илич, с которым Шторм побьётся на турнире RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

«Минут пять назад увидел постер – никогда не слышал о его сопернике. Новичок что ли? Откуда его нашли? Думаю, перед боем с Магомедом Исмаиловым он хочет, наверное, какой-то лёгкий бой, чтобы не получить травму или что-то ещё. Я, честно, не знаю его соперника. Может, он крепкий боец», – сказал Туменов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Профессиональная карьера Илича насчитывает 18 поединков, он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. Шлеменко провёл 62 успешных схватки и проиграл 13 боёв. В последнем поединке серб по прозвищу Джокер уступил чеху Карелу Вемоле удушающим приёмом в первом раунде турнира Oktagon 34. Шлеменко одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 42.