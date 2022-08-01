Вместо Маги – дерзкий Джокер. Новый соперник Шлеменко вырубает хай-киками наглухо. Видео

Определился следующий соперник Александра Шлеменко – 26 августа Шторм встретится с Александаром Иличем. Поединок пройдёт на турнире RCC 12 в Екатеринбурге, а сербский боец по прозвищу Джокер заменит Магомеда Исмаилова, который продолжает восстанавливаться от повреждения колена.

На фоне Шлеменко серб – совсем неопытный боец. Если в профессиональной карьере омича насчитывается 62 победы и 13 поражений, то у Илича – только 13 успешных боёв и пять неудач. Соперник Шторма – ярко выраженный финишер: только две победы дошли до решения, а девять поединков он выиграл в первом раунде.

Самый большой промоушен, в котором бился Илич, – польский KSW. Его рекорд в этой организации – 2-2, а нокаут в дебютном поединке против Дамиана Яниковского признан лучшим на том турнире. Джокер выбросил фронт-кик с левой и попал прямо в подбородок, после чего соперник рухнул на канвас – добивание не потребовалось.

Права на видео принадлежат KSW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале KSW.

Это не единственный бой, когда Илич вырубает соперника хай-киком. Серб вообще умеет выдавать красивые нокауты, но иногда отключают и его. Поэтому до поясов в серьёзных организациях серб так и не добрался – только брал ремень в локальном Megdan Fighting. А в последнем поединке, который состоялся 23 июля 2022-го, Александар бился за титул в полутяжёлом весе в промоушене Oktagon, но уступил чеху Карелу Вемоле удушающим приёмом в первом раунде.

Шлеменко станет самым серьёзным соперником Илича в карьере – более опасных оппонентов серб не встречал. Никто из тех, с кем дрался Джокер, не бился в UFC или Bellator, а российский боец сам долгое время выступал и даже держал пояс в промоушене Скотта Кокера.

Александар Илич Фото: Из личного архива спортсмена

Во время одного из интервью Илич заявлял, что хочет подраться с Конором Макгрегором – от такого боя он далёк примерно так же, как Конор от поединка на турнире SFC в Омске. Проблемы могут возникнуть и с боем против Шлеменко: есть риск, что Джокер снимется из-за проблем с весом. Схватка со Штормом в средней категории состоится спустя месяц после поединка в полутяжах – весогонка для Илича точно будет непростой.

Но для Шторма бой с сербом выгоден, так как Илич обязательно сделает шоу – придёт на взвешивание в маске Джокера, а на пресс-конференции будет провоцировать всегда серьёзного Шлеменко. Но этот поединок – лишь разминка для омского бойца перед схваткой с Магомедом Исмаиловым, и проблем с Иличем у него возникнуть не должно.