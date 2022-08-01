Корешков: возможно, остановка в бою Павловича с Льюисом была преждевременной

Бывший чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков прокомментировал поединок соотечественника Сергея Павловича и американца Деррика Льюиса, состоявшийся в минувшие выходные на турнире UFC 277 в Далласе (США).

«Возможно, остановка была преждевременной. Когда Сергей его накинулся бить, я не видел, что Льюис был в очень критичном состоянии, без сознания – довольно-таки бодро он поднялся. Но при этом Сергей производил добивания, Льюис второй или третий раз пошатнулся. Наверное, это смутило судью, и он просто решил сохранить здоровье Льюису, до критического состояния не доводить. Поэтому тут на усмотрение рефери, можно не придираться, тем более Дэн Мираглиотта – это такой опытный судья, не новичок», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.