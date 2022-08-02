«Я размажу твоё лицо». Дэн Хукер вызвал на бой Тони Фергюсона
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13-й номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC, австралиец Дэн Хукер вызвал на поединок бывшего временного чемпиона дивизиона, американского ветерана Тони Фергюсона (11), обратившись к нему в социальных сетях.
«Хочешь сыграть в мяч? Сделай шаг вперёд, Тони Фергюсон. Я размажу твоё лицо», – написал Хукер.
Оба бойца находятся на серии поражений. Хукер в октябре 2021 года на UFC 267 уступил в первом раунде россиянину Исламу Махачеву, после чего на UFC Fight Night 204 в марте проиграл техническим нокаутом британцу Арнольду Аллену. Что же касается Фергюсона, то он проиграл в четырёх последних боях. В мае на UFC 274 он был тяжело нокаутирован экс-чемпионом Bellator и соотечественником Майклом Чендлером.
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