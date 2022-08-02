Белал Мухаммад объяснил, почему считает Хабиба величайшим бойцом в истории

Пятый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC, американец Белал Мухаммад объяснил, почему считает российского экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Я считаю его величайшим, потому что, как и сказал, проиграть так легко, и вы убедились в этом на двух последних турнирах, где одно неверное движение привело к окончанию поединка. Вы легко можете проиграть.

Вы можете получить травму колена, а можете оказаться на земле после того, как ваш удар заблокируют. У вас есть парень, который провёл немало поединков, но остался непобеждённым, не был избит и посечён. Вот почему я считаю его величайшим», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу MMA Crazy.