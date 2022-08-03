«Если не изменится, то никаких шансов». Сергей Липинец высказался о реванше Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец высказался о титульном реванше супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Да, я слышал, что Джошуа нанял Роберта Гарсию. Думаю, что он должен помочь. Если Джошуа сделает то, что ему говорят… если он будет давить, бить, не давать дышать, то, конечно же, он победит более мелкого тяжеловеса. Но если он будет давать работать на ногах, как он делал это в первом бою, то никаких шансов.

Изменится ли Джошуа? Не знаю, если честно. Я не смотрел, как они тренируются. Если изменится, то сможет победить, а если нет, то без вариантов. Но я думаю, что Саня тоже прибавит. Я буду болеть также за Усика», – сказал Липинец в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.