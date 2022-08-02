Майк Тайсон объяснил, почему Джошуа может дать Усику тяжёлый реванш

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон считает, что британец Энтони Джошуа способен проявить себя в реванше с украинцем Александром Усиком, запланированном на 20 августа.

«Джошуа придётся измотать его, потому что Усик двигается и всё такое. Он не перебоксирует этого парня, просто избей его. По Усику крайне тяжело попасть. Он элитный любитель, а их штучки портят таких парней, как Джошуа, поскольку они начинают слишком много двигаться и финтить.

Джошуа на многое способен, с ним ещё не покончено, ведь он ещё учится. И это делает его опасным. Нельзя просто финтить, нужно постоянно выбрасывать джеб, а затем развивать атаку. И он должен поднять темп, совсем немного. У него чертовский потенциал. Парень с яйцами, и это не шутки», – сказал Тайсон в подкасте Джо Рогана.