«Для Льюиса всё могло быть гораздо плачевнее». Мохнаткин — об остановке боя Павловича
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением об остановке судьёй поединка между Сергеем Павловичем и Дерриком Льюисом.
«Более чем уверен, в UFC ещё более ранние остановки бывали. В этом нет ничего такого. Здесь Льюис дал повод – судья среагировал. В тяжёлом весе удары все очень сильные, для Льюиса всё могло быть гораздо плачевнее», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В ночь с 30 на 31 июля российский тяжеловес Сергей Павлович победил американского бойца Деррика Льюиса техническим нокаутом на турнире UFC 277. На 55-й секунде судья Дэн Мираглиотта остановил бой после того, как американец упал на канвас. После боя Павлович поднялся на пятую строчку в рейтинге UFC.
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