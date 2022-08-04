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Двалишвили назвал фаворита боя О'Мэлли — Ян

Двалишвили назвал фаворита боя О'Мэлли — Ян
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Грузинский боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили назвал фаворита боя Шона О'Мэлли с Петром Яном.

«Это будет поединок в стойке, на ногах, но посмотрим, насколько будет крепок О'Мэлли. Он хорош, нокаутировал соперников, но у него был один сложный бой против Марлона Веры, и Шон сдался. Увидим, насколько крепким он будет сейчас. И все знают, что Пётр — отличный боец.

Я бы хотел победы О'Мэлли, но думаю, что выиграет Ян. Тем не менее я желаю победы Шону», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

Поединок Петра Яна с Шоном О'Мэлли состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, в своём последнем поединке Пётр Ян потерпел поражение от Алджэмейна Стерлинга раздельным решением судей.

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