Российский боец Сергей Павлович пропустит турнир UFC 22 октября

Артём Бэра, тренер тяжеловеса Сергея Павловича рассказал о сроках восстановления подопечного после боя с Дерриком Льюисом.



«Сейчас Сергей отдохнет. Лагерь был длинный, больше четырех месяцев. Были свои сложности с визой, перелеты. Подготовка была долгой, но в этом году хотелось бы подраться еще раз, а когда? Мы пока не уверены.



Пропустит ли он турнир 22 октября? Да, рано. Нужно отдохнуть и собраться с силами. После поединка с Шамилем Абдурахимовым Сергей не отдыхал, мы сразу приступили к тренировкам. Все время готовились, поэтому сейчас надо отдохнуть», — приводит слова Бэры Metaratings.



Напомним, Сергей Павлович на турнире UFC 277, состоявшемся в ночь на 31 июля в Далласе, одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Дерриком Льюисом.