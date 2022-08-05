Российский боец Сергей Павлович пропустит турнир UFC 22 октября

Артём Бэра, тренер тяжеловеса Сергея Павловича рассказал о сроках восстановления подопечного после боя с Дерриком Льюисом.
«Сейчас Сергей отдохнет. Лагерь был длинный, больше четырех месяцев. Были свои сложности с визой, перелеты. Подготовка была долгой, но в этом году хотелось бы подраться еще раз, а когда? Мы пока не уверены.
Пропустит ли он турнир 22 октября? Да, рано. Нужно отдохнуть и собраться с силами. После поединка с Шамилем Абдурахимовым Сергей не отдыхал, мы сразу приступили к тренировкам. Все время готовились, поэтому сейчас надо отдохнуть», — приводит слова Бэры Metaratings.
Напомним, Сергей Павлович на турнире UFC 277, состоявшемся в ночь на 31 июля в Далласе, одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Дерриком Льюисом.
- 5 августа 2022
-
01:45
-
00:51
- 4 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:13
-
19:33
-
17:33
-
15:35
-
15:20
-
14:19
-
13:50
-
13:18
-
12:30
-
12:17
-
11:57
-
10:30
-
10:08
-
06:24
-
03:15
-
01:06
-
00:22
- 3 августа 2022
-
22:55
-
22:25
-
22:07
-
21:04
-
20:06
-
19:02
-
18:24
-
17:35
-
16:55
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49