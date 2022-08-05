Вячеслав Дацик — Джефф Монсон: прямая трансляция боя начнётся в 0:00 мск

5 августа в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В программе — четыре поединка по правилам смешанных единоборств. В главном бою вечера встретятся 42-летний Вячеслав Дацик и 51-летний Джефф Монсон. Также в октагон выйдут пары соперников Гаджи Автомат – Фернандо Родригес, Святослав Коваленко – Саша Стоун и Николай Чибисов – Андрей Ефимов.
Начало бойцовского вечера запланировано на 23:00 по московскому времени. Главный бой вечера между Дациком и Монсоном начнётся примерно в 0:00 по московскому времени.
Трансляцию турнира с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон проведёт телеканал «РЕН ТВ». Посмотреть турнир можно как на канале, так и на официальном сайте РЕН ТВ.
Полный кард турнира РЕН ТВ с главным боем Дацик — Монсон
Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2);
Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0);
Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0);
Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10).
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