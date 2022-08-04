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Вячеслав Дацик — Джефф Монсон, прямая онлайн-трансляция, где смотреть бой, когда начало, «Бойцовский клуб РЕН-ТВ»

Дацик — Монсон: повелитель муромских лесов легко забьёт самого русского американца? LIVE
Александр Фролов
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон
Комментарии
Рыжий Тарзан моложе и сильнее Джеффа. Но в партере Снеговик намного лучше.

5 августа в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». В программе — четыре поединка по правилам смешанных единоборств. В главном бою вечера встретятся 42-летний Вячеслав Дацик и 51-летний Джефф Монсон. Также в октагон выйдут пары соперников Гаджи АвтоматФернандо Родригес, Святослав Коваленко Саша Стоун и Николай ЧибисовАндрей Ефимов.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.

Дацик сносит всех на своём пути — его остановит лишь один боец. И это не Мага Исмаилов Дацик сносит всех на своём пути — его остановит лишь один боец. И это не Мага Исмаилов
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон, где смотреть Бойцовский клуб РЕН-ТВ Дацик — Монсон, когда начало Полный кард турнира РЕН-ТВ с главным боем Дацик — Монсон
Live Александр Фролов

Дацик и Монсон спорили, кто из них “больше русский”

Пресс-конференция перед боем получилась увлекательной. Вячеслав пугал соперника “ядерной силой русских кулаков”, Монсон называл себя “русским мужиком”. Кто из этих ребят реально сильнее, узнаем уже совсем скоро.

20:52 Александр Фролов

Дуэль взглядов

Без традиционной дуэли взглядов, конечно, не обошлось. Но оба спортсмена были вежливы и корректны.

20:42 Александр Фролов

Вячеслав Дацик — Джефф Монсон, где смотреть

Трансляцию турнира с главным боем Вячеслав ДацикДжефф Монсон проведёт телеканал “РЕН-ТВ”. Посмотреть турнир можно как на канале, так и на официальном сайте “РЕН-ТВ”.

20:32 Александр Фролов

Тарзан и Снеговик проиграли свои последние бои

Рыжий Тарзан и Снеговик в последних поединках потерпели неудачи. Дацик уступил спорным судейским решением Зелимхану Пулемётику, Монсон в аналогичном стиле проиграл Александру Емельяненко.

Емельяненко-мл. не смог нокаутировать 51-летнего Монсона! Его хватило лишь на две минуты Емельяненко-мл. не смог нокаутировать 51-летнего Монсона! Его хватило лишь на две минуты
20:24 Александр Фролов

Бойцовский клуб РЕН-ТВ Дацик — Монсон, когда начало

Турнир “Бойцовский клуб РЕН-ТВ” с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон состоится 5 августа. Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени.

20:17 Александр Фролов

Ударка или борьба решает?

Вячеслав Дацик однозначно сильнее своего соперника в стойке. Тяжеленные удары Рыжего Тарзана редко выдерживают даже молодые спортсмены. Зато Монсон прекрасен в партере: многократный чемпион мира по джиу-джитсу отлично знает, как поймать оппонента на болевой или удушающий приём. Посмотрим, что решает — борьба или ударная техника.

20:16 Александр Фролов

Полный кард турнира РЕН-ТВ с главным боем Дацик — Монсон

Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2);
Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0);
Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0);
Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10).

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