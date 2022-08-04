Дацик — Монсон: повелитель муромских лесов легко забьёт самого русского американца? LIVE

Ударка или борьба решает?

Вячеслав Дацик однозначно сильнее своего соперника в стойке. Тяжеленные удары Рыжего Тарзана редко выдерживают даже молодые спортсмены. Зато Монсон прекрасен в партере: многократный чемпион мира по джиу-джитсу отлично знает, как поймать оппонента на болевой или удушающий приём. Посмотрим, что решает — борьба или ударная техника.