Дацик — Монсон: повелитель муромских лесов легко забьёт самого русского американца? LIVE

5 августа в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». В программе — четыре поединка по правилам смешанных единоборств. В главном бою вечера встретятся 42-летний Вячеслав Дацик и 51-летний Джефф Монсон. Также в октагон выйдут пары соперников Гаджи Автомат – Фернандо Родригес, Святослав Коваленко – Саша Стоун и Николай Чибисов – Андрей Ефимов.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.
Дацик и Монсон спорили, кто из них “больше русский”
Пресс-конференция перед боем получилась увлекательной. Вячеслав пугал соперника “ядерной силой русских кулаков”, Монсон называл себя “русским мужиком”. Кто из этих ребят реально сильнее, узнаем уже совсем скоро.
Дуэль взглядов
Без традиционной дуэли взглядов, конечно, не обошлось. Но оба спортсмена были вежливы и корректны.
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон, где смотреть
Трансляцию турнира с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон проведёт телеканал “РЕН-ТВ”. Посмотреть турнир можно как на канале, так и на официальном сайте “РЕН-ТВ”.
Тарзан и Снеговик проиграли свои последние бои
Рыжий Тарзан и Снеговик в последних поединках потерпели неудачи. Дацик уступил спорным судейским решением Зелимхану Пулемётику, Монсон в аналогичном стиле проиграл Александру Емельяненко.
Бойцовский клуб РЕН-ТВ Дацик — Монсон, когда начало
Турнир “Бойцовский клуб РЕН-ТВ” с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон состоится 5 августа. Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени.
Ударка или борьба решает?
Вячеслав Дацик однозначно сильнее своего соперника в стойке. Тяжеленные удары Рыжего Тарзана редко выдерживают даже молодые спортсмены. Зато Монсон прекрасен в партере: многократный чемпион мира по джиу-джитсу отлично знает, как поймать оппонента на болевой или удушающий приём. Посмотрим, что решает — борьба или ударная техника.
Полный кард турнира РЕН-ТВ с главным боем Дацик — Монсон
Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2);
Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0);
Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0);
Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10).
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