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Боец Тарасов прокомментировал новость об участии в массовой драке со стрельбой

Боец Тарасов прокомментировал новость об участии в массовой драке со стрельбой
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Боец смешанных единоборств Артём Тарасов ответил на вопросы об участии в массовой драке со стрельбой, которая произошла ночью.

Ранее сообщалось, что Тарасов и Никита Солонин принимали участие в потасовке в пригороде Санкт-Петербурга Мурино.

«Я был на месте происшествия, но не участвовал в драке. Произошла она из-за двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, а другие без. У меня никаких проблем нет, ни со здоровьем, ни с чем.

По мне не попадали. Ну постреляли там, ничего такого, ну такая ситуация неприятная получилась. На видео даже видно в конце, где ребята бьют человека, я пробегаю и говорю, что не надо одного бить. Я в чёрной куртке и жёлтых тапках», — приводит слова бойца РЕН ТВ.

Стоит отметить, что известно как минимум об одном пострадавшем в массовой драке.

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Артём Тарасов и Никита Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой
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