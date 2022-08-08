Боец Тарасов прокомментировал новость об участии в массовой драке со стрельбой

Боец смешанных единоборств Артём Тарасов ответил на вопросы об участии в массовой драке со стрельбой, которая произошла ночью.



Ранее сообщалось, что Тарасов и Никита Солонин принимали участие в потасовке в пригороде Санкт-Петербурга Мурино.



«Я был на месте происшествия, но не участвовал в драке. Произошла она из-за двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, а другие без. У меня никаких проблем нет, ни со здоровьем, ни с чем.



По мне не попадали. Ну постреляли там, ничего такого, ну такая ситуация неприятная получилась. На видео даже видно в конце, где ребята бьют человека, я пробегаю и говорю, что не надо одного бить. Я в чёрной куртке и жёлтых тапках», — приводит слова бойца РЕН ТВ.



Стоит отметить, что известно как минимум об одном пострадавшем в массовой драке.

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