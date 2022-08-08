Источник: Коди Гарбрандт выступит на турнире UFC 2 октября, есть соперник

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Коди Гарбрандт (12-5) выступит на турнире организации, который состоится 2 октября, сообщает издание MMA Fighting. Место проведения ивента пока неизвестно.
Соперником 31-летнего Гарбрандта станет 37-летний бразильский ветеран Рэни Яя (28-10-1). Боец выступает в сильнейшей организации мира с 2011 года и на данный момент находится на серии из двух побед. На турнире UFC Fight Night 198 в ноябре он победил единогласным решением южнокорейца Кюн Хо Кана.
Гарбрандт на турнире UFC 269 в декабре дебютировал в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг), уступив техническим нокаутом новозеландцу Кай Кара-Франсу. Восемью месяцами ранее на UFC Fight Night 188 он проиграл единогласным решением соотечественнику Робу Фонту.
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