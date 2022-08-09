Турнир TOP DOG: Prospect 6 состоится 27 августа в Москве

27 августа в московском фитнес-клубе TOP DOG CLUB состоится турнир TOP DOG: Prospect 6. В главном бою вечера Суламбек «Алый зверь» Шахгериев и Денис «Отморозок» Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 килограммов.

Пилипчук является одним из первопроходцев TOP DOG, свой первый поединок в организации он провёл на турнире TOP DOG FC 2, а также принял участие в первом турнире формата Prospect. Для Шахгериева, находящегося на 5-м месте в рейтинге средневесов, это будет первое появление на турнирах формата Prospect. На счету Шахгериева 3 боя (2 победы и 1 поражение) в боях на голых кулаках, у Пилипчука 3 боя на TOP DOG: Prospect (1 победа и 2 ничьи).

Также в этот вечер состоятся поединки:

Шелопугин Владимир – Теймур «Гази» Алиев

Иван Абрамов – Вячеслав Мирзаев

Александр Татарский – Владислав «Палач» Сурков

Рамазон «Рама» Алиматов – Максим «Буги Мен» Счисленок

Руслан Алияров – Никита Севостьянов

Нургалам «Конг» Насруллаев — Шевырёв Валера

Все бои карда пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.