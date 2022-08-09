Турнир TOP DOG: Prospect 6 состоится 27 августа в Москве

27 августа в московском фитнес-клубе TOP DOG CLUB состоится турнир TOP DOG: Prospect 6. В главном бою вечера Суламбек «Алый зверь» Шахгериев и Денис «Отморозок» Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 килограммов.
Пилипчук является одним из первопроходцев TOP DOG, свой первый поединок в организации он провёл на турнире TOP DOG FC 2, а также принял участие в первом турнире формата Prospect. Для Шахгериева, находящегося на 5-м месте в рейтинге средневесов, это будет первое появление на турнирах формата Prospect. На счету Шахгериева 3 боя (2 победы и 1 поражение) в боях на голых кулаках, у Пилипчука 3 боя на TOP DOG: Prospect (1 победа и 2 ничьи).
Также в этот вечер состоятся поединки:
Шелопугин Владимир – Теймур «Гази» Алиев
Иван Абрамов – Вячеслав Мирзаев
Александр Татарский – Владислав «Палач» Сурков
Рамазон «Рама» Алиматов – Максим «Буги Мен» Счисленок
Руслан Алияров – Никита Севостьянов
Нургалам «Конг» Насруллаев — Шевырёв Валера
Все бои карда пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.
- 9 августа 2022
-
17:14
-
16:39
-
15:07
-
14:38
-
14:37
-
13:48
-
12:48
-
12:17
-
11:48
-
10:42
-
10:28
-
09:37
-
08:50
-
01:21
-
01:05
-
00:39
-
00:05
- 8 августа 2022
-
23:48
-
23:15
-
23:01
-
22:50
-
21:14
-
21:02
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
18:55
-
18:08
-
17:32
-
17:17
-
16:06
-
15:10
-
14:00
-
13:52
-
13:22