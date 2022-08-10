Ветеран UFC Юрайя Холл объявил о завершении карьеры

Ветеран среднего веса (до 84 кг) UFC 38-летний ямаец Юрайя Холл (21-10) объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я ухожу из величайшего спорта с большой грустью. Буду скучать по невероятным работникам UFC, ставшим для меня семьёй, и наставникам, которых я встретил на пути. UFC дали мне наилучшую возможность выйти из зоны комфорта. На протяжении многих лет я боролся с лучшими в мире на высочайшем уровне. Хоть я и не достиг звания чемпиона мира, я добился некоторых из своих лучших достижений, встретился со своими страхами и стал чемпионом по жизни. Хочется сказать спасибо невероятным болельщикам, ребята, вы сделали спорт таким, какой он есть сегодня», – написал боец в социальных сетях.

Юрайя Холл дебютировал в UFC 14 апреля 2013 года, в финале 17-го сезона шоу The Ultimate Fighter проиграв раздельным решением американцу Келвину Гастелуму. Всего же ямаец провёл в организации 19 боёв и одержал 10 побед. В своём последнем бою на UFC 276 в июле Холл уступил по очкам бразильцу Андре Мунизу.