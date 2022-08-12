Гребнев назвал российского бойца, который является «Фёдором Емельяненко нового поколения»

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев высказался о соотечественнике, тяжеловесе Валентине Молдавском, который выступает в промоушене Bellator. По его мнению, Валентин является «Фёдором Емельяненко нового поколения».
«На мой взгляд, Молдавский — Фёдор Емельяненко нового поколения, который более-менее понимает, как бороться от сетки. Да, он не очень разнообразный, но очень физически сильный, бьющий, отлично контролирует соперника. Безусловно, Фёдор — уникум. Если нужно было стоять с Мирко Филиповичем в стойке — он делал это, надо было бороться с Антониу Родригу Ногейрой — пожалуйста», — рассказал Гребнев в интервью «RT на русском».
В следующем бою Молдавский встретится с американцем Стивом Моури. Поединок пройдёт на турнире Bellator 284, который состоится в ночь на 13 августа мск.
Бейдер защитил титул в тяжёлом весе Bellator, одолев Молдавского:
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