Взвешивание UFC Сан-Диего: Марлон Вера оказался тяжелее Круза

В Сан-Диего (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Сан-Диего. В главном событии турнира восьмой номер рейтинга легчайшего веса Доминик Круз встретится с пятым номером рейтинга Марлоном Верой.
По итогам взвешивания Круз оказался легче Веры.
UFC Сан-Диего. Взвешивание.
Основной кард
Доминик Круз (61,23 кг) — Марлон Вера (61,46 кг)
Нэйт Ландвер (66 кг) — Дэвид Онама (65,77 кг)
Язмин Хауреги (51,94 кг) — Ясмин Лусиндо (52,62 кг)
Девин Кларк (92,99 кг) — Азамат Мурзаканов (92,53 кг)
Присцилла Качоэйра (61,23 кг) — Ариане Липски (61,46 кг)
Джеральд Мёршарт (83,91 кг) — Бруно Силва (84,37 кг)
Предварительный кард
Лупита Годинез (53,98 кг) — Анджела Хилл (54,2 кг) – бой в промежуточном весе до 54,43 кг
Лукаш Бжески (107,27 кг) — Мартин Будай (120,66 кг)
Синтиа Кальвильо (56,93 кг) — Нина Нуньес (56,93 кг)
Габриэль Бенитес (70,31 кг) — Чарли Онтиверос (70,31 кг)
Тайсон Нэм (57,15 кг) — Оде Осборн (56,7 кг)
Джош Куинлан (79,38 кг) — Джейсон Уитт (81,42 кг) – бой в промежуточном весе до 81,65 кг
Дэ'Мон Блэкшир (60,78 кг) — Юссеф Залал (61,46 кг)
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