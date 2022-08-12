Взвешивание UFC Сан-Диего: Марлон Вера оказался тяжелее Круза

В Сан-Диего (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Сан-Диего. В главном событии турнира восьмой номер рейтинга легчайшего веса Доминик Круз встретится с пятым номером рейтинга Марлоном Верой.



По итогам взвешивания Круз оказался легче Веры.



UFC Сан-Диего. Взвешивание.



Основной кард



Доминик Круз (61,23 кг) — Марлон Вера (61,46 кг)

Нэйт Ландвер (66 кг) — Дэвид Онама (65,77 кг)

Язмин Хауреги (51,94 кг) — Ясмин Лусиндо (52,62 кг)

Девин Кларк (92,99 кг) — Азамат Мурзаканов (92,53 кг)

Присцилла Качоэйра (61,23 кг) — Ариане Липски (61,46 кг)

Джеральд Мёршарт (83,91 кг) — Бруно Силва (84,37 кг)



Предварительный кард



Лупита Годинез (53,98 кг) — Анджела Хилл (54,2 кг) – бой в промежуточном весе до 54,43 кг

Лукаш Бжески (107,27 кг) — Мартин Будай (120,66 кг)

Синтиа Кальвильо (56,93 кг) — Нина Нуньес (56,93 кг)

Габриэль Бенитес (70,31 кг) — Чарли Онтиверос (70,31 кг)

Тайсон Нэм (57,15 кг) — Оде Осборн (56,7 кг)

Джош Куинлан (79,38 кг) — Джейсон Уитт (81,42 кг) – бой в промежуточном весе до 81,65 кг

Дэ'Мон Блэкшир (60,78 кг) — Юссеф Залал (61,46 кг)