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«Перед боем Хабиб с отцом смеялись мне в лицо». Адриано Мартинс — о победе над Махачевым

«Перед боем Хабиб с отцом смеялись мне в лицо». Адриано Мартинс — о победе над Махачевым
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Бразильский боец Адриано Мартинс поделился воспоминаниями о поединке с Исламом Махачевым в 2015 году в рамках турнира UFC.

Мартинс нокаутировал Махачева в первом же раунде. На данный момент это единственное поражение российского бойца в профессиональной карьере.

«Перед боем диктор сначала представил Ислама, а затем меня. Брюс Баффер прокричал моё имя и тогда Хабиб Нурмагомедов с отцом начали смеяться мне в лицо, просто до упаду. Я так и не понял, почему они так сделали. Но после того, как Ислам мне проиграл, Хабиб был вежлив и поздравил меня с победой», — рассказал Мартинс в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Fighters.

В ночь на 23 октября на турнире UFC 280 Ислам Махачев проведёт титульный бой с Чарльзом Оливейрой.

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