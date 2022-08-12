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Тренер Чимаева не считает Махачева фаворитом боя с Оливейрой

Тренер Чимаева не считает Махачева фаворитом боя с Оливейрой
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Алан Финфу, тренер непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева, поделился мнением о поединке россиянина Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра — парень, который может любого заставить сдаться. Я не вижу соперников, способных удивить его в партере. Махачев никогда не дрался с таким бойцом, как Чарльз. Все слишком сосредоточены на грэпплинге Оливейры, но забывают, что его удары тоже хороши. Махачева же нокаутировал Адриано Мартинс, боец из Манауса, выступавший в UFC. Это его единственное достижение», — приводит слова Финфу BJPenn.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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