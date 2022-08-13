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Дана Уайт высказался о возможности повышения зарплаты бойцов UFC

Дана Уайт высказался о возможности повышения зарплаты бойцов UFC
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Президент UFC Дана Уайт высказался о заработной плате бойцов своего промоушена. Ранее UFC не раз критиковали по этому поводу. Некоторые бойцы полагают, что могли бы получать больше. Уайт заявил, что зарплаты в лиге ровно такие, какие и должны быть.

«Поверьте мне, этим парням платят столько, сколько им положено. Они получают процент от покупок с оплаты за просмотр. И эти деньги распределяются между всеми бойцами. Если посмотреть на то, что мы сделали с бизнесом за последние 22 года, то это просто невероятно. Ранее в бойцовском бизнесе такого не делалось. А бойцы всегда хотят заработать больше», — сказал Уайт в разговоре с GQ Sport.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:

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