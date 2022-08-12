Чем Хабиб хуже Макгрегора? Президент UFC не включил Орла даже в топ-5 лучших бойцов!

Всемогущий Дана Уайт не отказывает себе в удовольствии иногда поддеть Хабиба Нурмагомедова. Президент UFC глубоко уважает российского спортсмена, но регулярно подчёркивает, что ранний уход не позволяет Орлу претендовать на статус лучшего бойца в истории промоушена. Вот и на этот раз, отвечая на вопрос репортёра, Уайт составил свой список главных легенд UFC. И не включил туда непобедимого чемпиона с рекордом 29-0!

«Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил. А Джон Джонс, вероятнее всего, в этом году подерётся в тяжёлом весе. Наверное, я бы назвал Джонса величайшим бойцом всех времён. Поверьте, я не раз пытался вернуть Хабиба, но посмотрим, что будет дальше.

Мой личный топ-5? Джон Джонс, Андерсон Силва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер. Но я скажу сразу, что хотел бы включить сюда ещё много парней. Усмана, например», — сказал Уайт в разговоре с GQ Sport.

Разумеется, мнение Уайта сразу разозлило поклонников Хабиба. Парень с рекордом 29-0, свергнувший с трона самого Конора Макгрегора, — и не входит даже в топ-5 бойцов? Но у президента UFC действительно есть аргументы. Главный из которых — слишком ранний уход. Нурмагомедов провёл только три защиты титула, после чего завершил карьеру. Не успев встретиться с тем же Чарльзом Оливейрой, который теперь доминирует в лёгком весе.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

С другой стороны, бразилец тогда и близко не был топовым бойцом. Всех настоящих звёзд лёгкого веса Нурмагомедов «разобрал», не оставив ни единого шанса. Возможно, Орёл не всегда выигрывал зрелищно — его стиль был достаточно осторожным и прагматичным. Но факт остаётся фактом: Хабиб победил всех топов, причём весьма уверенно. Он за всю карьеру в UFC проиграл лишь несколько раундов, о чём вообще можно говорить?

Как это часто бывает, вопрос лишь в критериях, по которым можно оценивать принадлежность Хабиба к топ-5 в истории UFC. Зрелищность, результаты, количество успешных защит пояса или ещё что-то. Все оценивают Нурмагомедова по своим меркам, отсюда и огромный разброс в оценках. Наверное, спор про место Орла в истории смешанных единоборств будет вечным. Нам остаётся только иметь своё мнение — или доверять признанным авторитетам.