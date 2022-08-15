«Бросай пить, живи трезво». Шлеменко снова обратился к Александру Емельяненко

Именитый российский средневес и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о возвращении ветерана и соотечественника Александра Емельяненко в зал и его подготовке к боксёрскому поединку с Вячеславом Дациком.
«Я ему давным-давно говорил и говорю – Александр, бросай пить, живи трезво. Всё у тебя наладится, будешь выступать ещё. Попробуешь вернуть здоровье своё богатырское, чтобы как можно дольше жил и радовал нас. В здравом уме, с силой в руках и ногах, бодрый – вот этого я хочу.
Что мы видим? Как он перестаёт пить, становится реально человеком. Начинает уходить в запои, и мы видим, как он на глазах сгорает», – сказал Шлеменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Полное интервью с Александром Шлеменко читайте сегодня на «Чемпионате».
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