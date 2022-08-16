Бывший соперник Джошуа назвал единственный способ, как нокаутировать Усика

Британский экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между своим бывшим соперником и соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
«Это масштабный бой, самый большой в карьере Джошуа. И я ожидаю, что он вернётся. Я понимаю, когда говорят о том, чтобы заново стать агрессивным. В моём последнем бою я не был таким же агрессивным, как и всегда, и я сказал себе, что мне нужно вновь открыть для себя агрессию. Я считаю, что это правильный настрой для него и единственный способ победить в этом бою.
Мы встречались дважды, и в наших боях было много агрессии, и в этом разница с его поединком против Усика. Он пытался перебоксировать парня, который занимается боксом 25 или 30 лет. И я верю, что если он вернётся к агрессии, то, вероятно, побьёт Усика и нокаутирует его», – приводит слова Уайта Sky Sports.
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