Исраэль Адесанья дал совет Энтони Джошуа перед реваншем с Усиком

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался об ожидаемом реванше боксёров Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

В частности, Адесанья дал совет Джошуа, отметив, что ему не нужно настраиваться на техничный бокс.

«Ему нужно обратиться к своим корням и разбудить в себе льва. Он особенный. И мне нравится, когда он говорит, что покончил с попытками боксировать. Он разозлился, и я подумал, что это то, что нужно. Обратись к своим корням. Если он это сделает, то станет опасным человеком», – сказал боец в интервью телеканалу Sky Sports.

Ранее в интервью Джошуа назвал причину, помешавшую ему одержать победу над Усиком в первом бою.