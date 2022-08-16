Исраэль Адесанья дал совет Энтони Джошуа перед реваншем с Усиком
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался об ожидаемом реванше боксёров Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Джедде (Саудовская Аравия).
В частности, Адесанья дал совет Джошуа, отметив, что ему не нужно настраиваться на техничный бокс.
«Ему нужно обратиться к своим корням и разбудить в себе льва. Он особенный. И мне нравится, когда он говорит, что покончил с попытками боксировать. Он разозлился, и я подумал, что это то, что нужно. Обратись к своим корням. Если он это сделает, то станет опасным человеком», – сказал боец в интервью телеканалу Sky Sports.
Ранее в интервью Джошуа назвал причину, помешавшую ему одержать победу над Усиком в первом бою.
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