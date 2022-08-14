Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто окажется сильнее?

В субботу, 20 августа 2022 года, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский бой украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа. Поединок станет реваншем. В первом бою победу одержал Усик, выиграв единогласным решением судей.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя и главных событий вокруг него.
Главная победа Усика состоялась десять лет назад
Несмотря на свои громадные достижения в профессиональном боксе, Александр Усик до сих пор считает своей самой ценной наградой золотую медаль ОИ-2012.
Прогноз от Александра Гвоздика
Знаменитый украинский боксёр Александр Гвоздик дал свой прогноз на исход поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«И Усик, и сам Джошуа понимают, что перебоксировать Сашу англичанину вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс и сломать Александра. Это именно то, к чему Усик должен быть готов. Мой прогноз? Александр победит в реванше. Сделает он это решением судей», — приводит слова Гвоздика издание iSport.ua.
Усик — не только боксёр. Но и футболист!
Александр Усик в детстве занимался футболом и до сих пор обожает этот вид спорта. Недавно украинский боксёр даже дебютировал в профессиональном футболе — и выглядел достойно!
Александр Усик — Энтони Джошуа 2, где смотреть
Реванш Александр Усик — Энтони Джошуа можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.
Главная победа в карьере Джошуа — над Кличко
Владимир Кличко весьма тепло относится к Александру Усику. А вот с Энтони Джошуа отношения у Владимира чуть более напряжённые — ведь когда-то именно британец нокаутировал Кличко-младшего, прикончив тем самым карьеру легенды. Вспоминаем этот гениальный бой!
Когда состоится реванш Александр Усик — Энтони Джошуа
Второй бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в Джидде, вечером 20 августа по московскому времени. Начало боксёрского вечера назначено на 18:00 мск. Ориентировочный старт реванша Усика и Джошуа — примерно в 23:00 мск.
Поветкин — за Усика
Знаменитый российский чемпион Александр Поветкин будет переживать за своего тёзку — Усика. И желает украинцу только победы.
«Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно всё сделал, не пропускал. Тут единственное — если Джошуа что-то изменит в своей подготовке и в плане, тогда что-то может быть по-другому. А так, думаю, Усик должен победить.
Сможет ли Джошуа что-то изменить? Не могу сказать. Но внести изменения может каждый, всё зависит от него», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
Основной кард турнира с главным боем Усик — Джошуа
Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;
Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);
Филип Хргович (14-0-0) — Джили Джанг (24-0-1);
Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).
Самый ожидаемый бой года!
Вне всяких сомнений, реванш Александра Усика и Энтони Джошуа представляет собой самый ожидаемый боксёрский бой 2022 года. Два великолепных тяжеловеса и три чемпионских пояса на кону — что может быть круче?
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