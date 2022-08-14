Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто окажется сильнее?

Поветкин — за Усика

Знаменитый российский чемпион Александр Поветкин будет переживать за своего тёзку — Усика. И желает украинцу только победы.



«Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно всё сделал, не пропускал. Тут единственное — если Джошуа что-то изменит в своей подготовке и в плане, тогда что-то может быть по-другому. А так, думаю, Усик должен победить.



Сможет ли Джошуа что-то изменить? Не могу сказать. Но внести изменения может каждый, всё зависит от него», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».