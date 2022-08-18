Президент UFC подтвердил, что Чимаев получит титульный бой в случае победы над Диазом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев станет претендентом на чемпионский титул в случае победы над Нейтом Диазом.
«Это было бы справедливо. Обычно я такого не говорю, но да, будет справедливо, если Чимаев одержит победу над Диазом, то получит титульный бой. Усман уже дважды победил всех в топе, так что в этом есть смысл.
В чём смысла нет, так это в желании Камара перейти в полутяжёлый вес, но он вправе делать выбор самостоятельно.
Я читал много прессы, все считают, что Чимаев победит Диаза, а Эдвардс проиграет Усману. Нельзя никого сбрасывать со счетов, здесь возможно всё», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Бой Хамзата Чимаева с Нейтом Диазом состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279.
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