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Чимаев: я убью Диаза и выгоню из UFC. Этот парень стареет

Чимаев: я убью Диаза и выгоню из UFC. Этот парень стареет
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о Нейте Диазе.

«Я удивлён, что Нейт согласился подраться со мной. Он сам говорил, что это плохой бой для него. Но я не сомневаюсь, что могу легко победить Диаза. Этот парень стареет. Он уже не тот боец, который побеждал Конора Макгрегора. Нейт не тот молодой боец. Это его последний бой в UFC. Диаз проиграет и отправится заниматься своими делами, к примеру, боксом. Я буквально убью его и выгоню из лиги», — приводит слова Чимаева BJPenn.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок проходил в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в UFC провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде. В настоящее время он готовится к поединку с американцем Нейтом Диазом. Бой состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск на турнире UFC 279.

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