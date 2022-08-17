Чимаев: я убью Диаза и выгоню из UFC. Этот парень стареет

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о Нейте Диазе.
«Я удивлён, что Нейт согласился подраться со мной. Он сам говорил, что это плохой бой для него. Но я не сомневаюсь, что могу легко победить Диаза. Этот парень стареет. Он уже не тот боец, который побеждал Конора Макгрегора. Нейт не тот молодой боец. Это его последний бой в UFC. Диаз проиграет и отправится заниматься своими делами, к примеру, боксом. Я буквально убью его и выгоню из лиги», — приводит слова Чимаева BJPenn.
Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок проходил в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Чимаев впервые в UFC провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде. В настоящее время он готовится к поединку с американцем Нейтом Диазом. Бой состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск на турнире UFC 279.
- 17 августа 2022
-
12:04
-
11:02
-
10:52
-
10:50
-
10:14
-
10:07
-
01:18
-
01:09
-
00:48
-
00:47
-
00:36
- 16 августа 2022
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
23:00
-
21:59
-
21:45
-
21:17
-
20:57
-
20:25
-
20:11
-
19:58
-
19:09
-
18:46
-
18:30
-
17:29
-
17:28
-
16:32
-
15:27
-
14:31
-
13:59
-
13:23
-
12:26
-
11:27
-
10:14