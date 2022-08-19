Тренер Джошуа: мы нацелены на нокаут в бою с Усиком

Роберт Гарсия, новый тренер британца Энтони Джошуа, поделился мыслями о предстоящем реванше своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Александром Усиком.
«Может ли Джошуа победить судейским решением? Да. Я знаю, что он способен победить по очкам. Может ли Джошуа нокаутировать Усика? Думаю, да. Мы на это нацелены. Я считаю, что Энтони и сам это знает. Мы с Анхелем Фернандесом будем подталкивать его к походу за нокаутом», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся 20 августа примерно в 18:00 мск. Главный поединок запланирован на 23:00 мск.
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