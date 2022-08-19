56-летний легендарный американский боксёр Майк Тайсон замечен в инвалидном кресле в аэропорту Майами, что заставляет многих усомниться в состоянии его здоровья. Об этом информирует Low Kick MMA.

Фото: TheImageDirect.com

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе является одним из самых знаковых спортсменов в этом виде спорта. В расцвете сил Тайсона большинство его поединков заканчивались тем, что его противник падал на землю. Иконе бокса всего 56 лет, но недавно сказал, что его «срок годности», возможно, ещё не истёк. Майк в последнее время был замечен с тростью, так как ему нужна помощь, чтобы правильно ходить, что уже вызывало беспокойство его фанатов.

Напомним, всего за карьеру Майк Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержано 50 побед (44 – нокаутом).