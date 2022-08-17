Почти весь боксёрский мир — против украинца. Сопернику Усика помогает даже Тайсон!

До второго поединка Александра Усика и Энтони Джошуа осталось три дня. Миллионы болельщиков ждут реванша: первый бой украинца и британца стал великолепным противостоянием как по накалу, так и по уровню продемонстрированного мастерства. Теперь Усик – однозначный фаворит. За уроженца Крыма говорят невероятный технический уровень и скорость ног. Но Джошуа изменился. И почти весь боксёрский мир желает ему победы над Усиком.

Почему?

Серьёзно, огромное количество звёзд бокса выражают максимальную поддержку Энтони. Да, почти все признают Усика фаворитом, но стараются помочь британцу хотя бы советом. Например, легендарный Майк Тайсон.

«Усика сложно побить. Он быстрый, перебивает джебом. Джошуа должен навязать ему силовой бокс и давить весь вечер. Ему нужно действовать только так. Джошуа — сильный парень, пусть надавит на Усика», — сказал Тайсон на своём YouTube-канале.

Ещё один Тайсон, только теперь Фьюри, пошёл дальше. И записал для Джошуа целое «обучающее видео». Лишь бы Энтони победил. При этом Цыганский король довольно уничижительно высказался про украинца, назвав того «раздутым средневесом».

«Джошуа сказал, что когда выходил на первый бой, то думал о том, как же ему победить. Он смотрел на это как на покорение горы, ведь парень напротив очень хорош. И это рецепт катастрофы. Если он будет думать о том, что ему нужно выступить идеально, то потерпит неудачу», — это уже высказался Питер Фьюри, дядя Цыганского Короля.

На победу Джошуа надеется даже его бывший соперник — грозный Диллиан Уайт.

«Жду, что Джошуа вернётся. Я понимаю, когда говорят о том, чтобы заново стать агрессивным. Мы встречались дважды, и в наших боях было много агрессии, и в этом разница с его поединком против Усика. Он пытался перебоксировать парня, который занимается боксом 25 или 30 лет. И я верю, что если он вернётся к агрессии, то, вероятно, побьёт Усика и нокаутирует его», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Энтони Джошуа Фото: Francois Nel/Getty Images

Посоветовать Энтони рецепт победы решил даже Исраэль Адесанья. Чемпион UFC в среднем весе тоже кое-что понимает в боксе — его ударная техника попросту невероятна.

«Ему нужно обратиться к своим корням и разбудить в себе льва. Он особенный. И мне нравится, когда он говорит, что покончил с попытками боксировать. Он разозлился, и я подумал, что это то, что нужно. Обратись к своим корням. Если он это сделает, то станет опасным человеком», – сказал боец в интервью телеканалу Sky Sports.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй тоже горячо поддерживает Джошуа. И подсказывает, что нужно обратиться к «грязному» боксу.

«Я собираюсь снова поставить на Энтони Джошуа. В первом бою он дрался не так, как я ожидал. У Джошуа хорошая команда, которая вдолбит ему в голову, что это не просто боксёрский поединок, а настоящий бой «насмерть». Он должен действовать на грани лишения очков или дисквалификации. Джошуа — образцовый боксёр, не похожий ни на одного другого в супертяжёлом весе. Сейчас он в прекрасной форме. Верю, что у него всё получится», — приводит слова Хэя BoxingScene.

Почему все дают столько советов Джошуа? Неужели не любят украинца? Конечно, всё значительно проще. Энтони — большая звезда в Англии, атлетичного боксёра хорошо знают и в США. А Усик для большинства остаётся «тёмной лошадкой», пусть и гениальным атлетом. Тайсон, Фьюри и другие спортсмены просто поддерживают своего парня и желают ему победы, это абсолютно нормально. Но Усик всё равно должен выиграть.