Тренер Джошуа: весь мир знает, что Энтони не сможет перебоксировать Усика

Тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался о предстоящем поединке британца с украинским боксёром Александром Усиком.
«Весь боксёрский мир знает, что Энтони не может перебоксировать Усика, поэтому мы должны давить более разумным для нас способом. Усик — очень талантливый боец. У него свои комбинации, отличный джеб, отличный прямой с правой и ещё много всего. Мы должны тренироваться так, чтобы быть к этому готовыми. Но мы не идём в ринг, чтобы выступать там безрассудно в духе Маркоса Майданы, ничего подобного. Нужно подходить к поединку с умом.
Многие недооценивают Энтони, но вы не видели его в спортзале. Он очень умён, талантлив и предан делу. Всё это и немного больше мысли, и он будет неудержим», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
Бой между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.
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