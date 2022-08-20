Юбэнк-младший: почему Джошуа не может сделать с Усиком то же, что и с Руисом?

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), 33-летний британец Крис Юбэнк-младший рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии.
«Я думаю, что Джошуа может взять реванш. В бою с Руисом он доказал, что способен менять свой геймплан и совершенствоваться. Я не понимаю, почему он не может сделать то же самое и с Усиком. Я тренировался с ним в Дубае, и он всё ещё голоден, и он всё ещё хочет победить. Ему не нужно драться, но он хочет. Я уверен, что с правильным тренером и планом на бой он способен победить в реванше», — приводит слова Юбэнка-младшего Mirror.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут в ринг не ранее 00:00 мск.
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