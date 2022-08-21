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Леннокс Льюис назвал сценарий, при котором Джошуа сможет победить Усика

Леннокс Льюис назвал сценарий, при котором Джошуа сможет победить Усика
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис выразил мнение о предстоящем бое-реванше украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.

«Джошуа для победы необходимо нокаутировать Усика. Я не думаю, что Энтони собирается перебоксировать Александра. Он должен в полной мере воспользоваться своими габаритами и оказать давление на Усика с первого раунда, а также постараться набить ему шишки», — гласит публикация Льюиса в «Твиттере».

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