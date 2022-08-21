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Юбэнк-младший: этим вечером Джошуа шокирует мир

Юбэнк-младший: этим вечером Джошуа шокирует мир
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Британский боксёр Крис Юбэнк-младший поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и англичанином Энтони Джошуа.

«Думаю, Энтони заставит многих людей ошибиться в своих прогнозах. Многие люди недооценивают его, не дают тот кредит доверия, который он, как мне кажется, заслуживает. Победа или поражение – так или иначе, многие люди должны больше уважать его имя.

Он многое сделал, многое доказал. Я думаю, что этим вечером Джошуа шокирует мир», – сказал Юбэнк-младший в интервью IFL TV.

Напомним, первый поединок состоялся в Лондоне в 2021 году и завершился победой Усика единогласным решением судей. Поединок-реванш состоится уже этой ночью в Джидде (Саудовская Аравия).

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