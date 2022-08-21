Усик: в восьмом раунде Джошуа подумал, что уже выиграл. Я увидел это в его глазах

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказался о различиях двух боёв с Энтони Джошуа, а также о том, как мотивировал себя в заключительных раундах.



«Чем отличались наши два боя с Джошуа? Тот, что завершился час назад, был очень важным для моей страны, команды и лично для меня. Этот бой отличался и тем, что, несмотря на умение контролировать свои эмоции, я пусть и немного, но переживал. Особенно в девятом раунде!



Энтони во время восьмого раунда подумал, что он уже выиграл. Я увидел это в его глазах – возможно, такого и не было, не знаю. Но я повторял себе: ты не можешь остановиться, не можешь! На кону стояло довольно много. Слава Богу, победа есть, пояса едут в Украину», – сказал Александр на пресс-конференции.



Напомним, бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, а победу украинец одержал раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112).

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