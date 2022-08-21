Эдвардс нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся титульный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс.
На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана, отправив его в нокаут. Таким образом, Леон Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.
Напомним, это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.
В соглавном бою 31-летний бразилец Пауло Коста единогласным решением судей победил 37-летнего американца Люка Рокхолда.
- 21 августа 2022
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