Усик — о Тайсоне Фьюри: знаете, кого он побьёт? Задницу свою он побьёт!

Владеющий титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик отреагировал на слова чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённого Тайсона Фьюри в свой адрес.
«Я уничтожу их за одну ночь», — говорил ранее Фьюри об Усике и Энтони Джошуа.
«Это ему снится каждый день, что он кого-то там победил. Знаете, кого он побьёт? Задницу свою он побьёт!» — сказал Усик на пресс-конференции.
Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа проходил в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). После боя Александр предложил Тайсону вернуться на ринг, а сам Тайсон написал, что намерен «остаться».
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Интересные факты про Александра Усика:
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