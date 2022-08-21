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Александр Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа, исход боя-реванша, скандал после поединка

«Как ты меня победил? Как?!» Джошуа проиграл Усику, бросил пояса и убежал из ринга
Елена Кузнецова
Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей
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Но потом вернулся, выплеснул эмоции, извинялся и вставал на колени перед чемпионом.

Энтони Джошуа не мог поверить, что проиграл этот бой года. Свой главный бой в карьере. Сразу после него он обнялся с Александром Усиком, но после оглашения результатов в ярости швырнул свои пояса на пол и бросился прочь с ринга.

Звезда британского бокса проиграл бой-реванш, в котором был так уверен. В девятом раунде Джошуа, казалось, стал склонять чашу весов в свою сторону — его промоутер Эдди Хирн уже почувствовал вкус близкой победы и бросился к рингу, но нет – в оставшихся трёх раундах Усик решительно взял своё и в итоге одержал победу раздельным решением судей.

Второй бой Джошуа с Усиком был гораздо более равным, чем прошлогодний, но против Усика этого всё равно было мало. Тем яростнее были эмоции Эй Джея. Он кипел бешенством и в то же время растерян и обескуражен. Пусть не с первой попытки, но его команде всё же удалось убедить его вернуться на ринг.

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Мы точно знаем, что творилось у него в голове в этот момент. Он как будто хотел устроить разборку с Усиком, но всё же беспредельное уважение к таланту соперника перевесила в нём ярость. «Как? Как ты мог менять победить? Мне всё равно на силу, как насчёт мастерства? В боксе побеждает мастерство. Как ты меня победил? Как?», — вопрошал он Усика, завернувшись в флаг Украины и активно жестикулируя.

Усик встретил эту эмоциональную тираду со спокойствием чемпиона, пытался успокоить поверженного соперника и забрать у него свой флаг. Но тот не мог остановиться. «Да подожди ты, я говорю!», — сказал Джошуа, схватив микрофон. Но всё же вернул флаг и продолжил свой спич, в котором назвал Усика крутейшим бойцом, постоянно поднимал его руку, восхищался тем, в каких непростых обстоятельствах Александр готовился к бою, и призвал толпу зрителей зарядить пятикратное «Ура!» — в честь пяти чемпионских поясов Усика. Толпа радостно подхватила скандирование.

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Это была настоящая буря противоречивых эмоций. С одной стороны, Джошуа вставал перед Усиком на колени и беспрестанно извинялся — за свои необузданные эмоции и за то, что уводит внимание от главного героя этого вечера, не давая ему слова. С другой – всё ещё не мог понять, каким образом умудрился проиграть. Но всё же закончил речь тем, что назвал Усика феноменальным талантом, и покинул праздник, на котором он снова остался не у дел.

Может, его время придёт позже, а сейчас Александр Усик остаётся чемпионом в тяжёлом весе и получает поздравления. Кстати, когда самого украинца спросили об эмоциях Джошуа, он сказал, что сразу чувствовал, что победил.

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