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Андре Уорд объяснил причины поражения Джошуа в дилогии с Усиком

Андре Уорд объяснил причины поражения Джошуа в дилогии с Усиком
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о прошедшем титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Я считаю, Джошуа смотрелся лучше на этот раз. Но этого оказалось недостаточно. Усик слишком умён для Джошуа. Никакого неуважения к Джошуа, я по-прежнему уважаю его достижения в любителях и профессионалах.

Он просто не способен выглядеть как знаковый боец против некоторых парней. Если ты не работаешь над собой – ты не развиваешься. У него великолепная правая рука, вылетающая как ракета, но если лишить его этого, затащить в поздние раунды и заставить думать, то вы увидите психологическую усталость. У Усика слишком большая воля», – сказал Уорд в интервью изданию Fight Hub TV.

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